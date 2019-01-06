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"TIR işine girdiğimi öğrenen bazı insanlar, tanıdıklar, 'TIR şöförüsün ya' diyerek benden uzaklaşmaya başladı. Haftada en az 2 kere arayıp soran, akıl danışan insanlar şimdi bakıyorum yoklar. Zira sanırım menfaatlerine ters geldim. Güzel dersler alıyorum. Demek ki beni ben olduğum için değil, sadece şöhret sahibi olduğum için yakınlaşmak istemişler. Canları sağ olsun... Peki ya ben birgün TIR şoförüyken, yarın 100 TIR'lık bir Filo'nun sahibi olursam o zaman daha mı kıymetli bir adam olacağım bu çevrede? Yere batsın sizin sahte sevginiz!"