'O kadar çok boynuzlandım ki Çin'e köprü olur'

Oyuncu Tolga Sarıtaş, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın bir erkek arkadaşı ile alışverişe çıkan oyuncu, zamanının çoğunu giyim mağazalarını dolaşarak ve alışveriş yaparak geçirdi.

Her zaman olduğu gibi samimi ve içten tavırları ile dikkat çeken Sarıtaş, aracına binmeden muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Sarıtaş, "Birkaç parça alışveriş yapmam gerekiyordu. Onları yapmak için buraya geldim. Şimdi ise trafiğe kalmadan müsaadenizi istiyorum. Başka zaman daha uzun uzun sohbet ederiz" açıklamasında bulundu.