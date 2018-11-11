Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılarda belinde ağrı bulunan Loris Karius'un dışında Tolgay Arslan da maç kadrosunda yer almadı. Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak ligde son dört maçtaki üçüncü mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Başakşehir mücadelesinin devre arasında Şenol Güneş'in Tolgay Arslan'ı yemek yerken gördüğü ve ısınmak yerine neden yemek yediğini sorduğu öne sürüldü. Bunun üzerine Tolgay'ın "Zaten oynamıyorum, ben de yemek yiyorum" cevabını verdiği iddia edildi. Şenol Güneş'in bu sözler nedeniyle Tolgay'ı kadroya almadığı öne sürüldü.

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