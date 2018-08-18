Toluca - Club Tijuana maçı heyecanı

Toluca ve Club Tijuana, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. 7 puanlı Toluca 6. sırada bulunuyor, Club Tijuana 5 puana sahip ve 10. sırada. Toluca, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Club Tijuana son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 764 kodlu maçı oynayanlar; Toluca galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.40, Club Tijuana galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Toluca önceki hafta Club Tijuana mücadelesinde 4-1 kazandı.

Club Tijuana ise Toluca maçında 4-1 yenildi.

Toluca, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Club Tijuana, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Club Tijuana 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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