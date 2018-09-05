Toluca - Club Tijuana rakamlar

Meksika Kupa MX Apertura Grup 2 maçında Toluca ile Club Tijuana, 06 Eylül 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 05:00. 1 puanlı Toluca 3. sırada bulunuyor, Club Tijuana 7 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Toluca, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Club Tijuana, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 476 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Toluca kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.10, Club Tijuana sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Toluca son hafta oynanan Santos Laguna maçında 2-1 kazandı.

Club Tijuana, Necaxa karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Toluca, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Club Tijuana ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Club Tijuana, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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