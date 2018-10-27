Toluca - Queretaro düellosu

Meksika Liga MX Apertura maçında Toluca ile Queretaro, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Toluca 22 puanla 6. sırada, Queretaro 19 puanla 9. sırada bulunuyor. Toluca, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Queretaro son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 529 kodlu maçı oynayanlar; Toluca galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Queretaro galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Toluca son haftadaki Club Tijuana müsabasında 3-1 kazandı.

Queretaro ise UNAM (Pumas) karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Toluca, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 8 gol yedi.

Queretaro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Queretaro, 8 gol atarken 9 gol yedi.

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