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        Tolunay Kafkas: 3 kesin transfer yapacağız

        Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü takımının Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "3 kesin transfer yapacağız. Yeni sezonda Ankaragücü büyük bir takım gibi futbol oynayacak" dedi.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 12:49
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        "3 kesin transfer yapacağız"
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        Teknik direktör Tolunay Kafkas’ın yönetiminde Bolu’da kampa giren MKE Ankaragücü’nün yeni sezon hazırlıkları sürüyor. 2023-2024 sezonuna hazırlanan sarı-lacivertli ekip, çalışmalarını sabah yaptığı ısınma hareketleri ve teknik çalışmalarla sürdürdü. Ankara ekibi Bolu’da yaptığı hazırlık maçları ile de yeni sezona hazırlanıyor.

        Hazırlık kampının çok iyi gittiğini dile getiren Teknik Direktör Tolunay Kafkas, "Kampımız gayet iyi gidiyor. Bir hazırlık maçı oynadık. Oyunun belli bölümlerinden çok memnunum. Çok ağır idmanlar yapmamıza rağmen oyunun özellikle pres konusu bizim için çok iyi oldu. Yavaş yavaş hazırlanıyoruz. İlk lig maçına hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Kamp döneminde 4 tane daha hazırlık maçımız var. İlk maçımız Eyüpspor'la. Duruma göre şartlara göre, zamana göre, diğer takımların maçı takvimine göre bir maç daha yapabiliriz" dedi.

        Transfer sinyalleri veren Tolunay Kafkas, "Bir yandan da işte transfer çalışmalarımız devam ediyor. Ben buradan taraftarımıza da söylüyorum. Oyuncu alacağız ama kolay olmuyor transferler. Anlaşıp son anda bozulan oyuncular var. Anlaşıp buraya getirdiğimiz daha sonra kulübünün problem çıkardığı oyuncular oldu ama 2 kenar yani kanat oyuncusu ve kaleci kesinlikle alınacak. Duruma göre başka mevkiye de bir oyuncu alabiliriz ama 3 kesin transfer yapacağız" diye konuştu.

        Taraftarı arkalarına aldıklarında ligi çok rahat bitireceklerini belirten Kafkas, "Yeni sezonda da Ankaragücü büyük bir takım gibi futbol oynayacak. Bu takım zaten geçen sene de bunun sinyallerini verdi. Bu sene şimdi süremiz var. Daha iyi olacağız. Ben bu takımın aynı zamanda ben teknik direktör değilim. Taraftarıyım da. Çocukluğumuz burada geçti. Çok maçlarını seyrettik. En büyük taraftar bizim taraftarımız, en değerli oyuncular bizim oyuncumuz. Biz camia olarak güçlüyüz, hazırız. Bu taraftarı da arkamıza aldığımız sürece iyi yerlerde bu ligi çok rahat bitirir” ifadelerini kullandı.

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