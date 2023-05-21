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Tolunay Kafkas: Alınan 3 puan çok değerli

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 mağlup eden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas, çok zor ve kritik bir maçtan galip ayrıldıklarını söyledi.

Tolunay Kafkas: Alınan 3 puan çok değerli
AA

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kafkas, "Zor ve kritik bir maçtı. Son haftalarda oynadığımız oyunun karşılığını puan olarak alamıyorduk. Domine ettiğimiz bir maçı 2-1 kazandık. Son 3 hafta kaldı. Hala kritik bölgede olduğumuzu düşünüyorum.

Yorucu ve zor bir sezon oldu. Çok büyük felaketin getirdiği aralar vardı. Lig çok uzadı. Futbolcuları çok motive etmek de kolay olmuyor. Alınan 3 puan çok değerli." ifadelerini kullandı.

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