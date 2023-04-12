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Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe maçına ilişkin açıklamalar!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçına ilişkin, “Fenerbahçe karşısında kendi oyun anlayışımızdan ve prensiplerimizden vazgeçmeyeceğiz. 3 puan ya da 1 puan almak istiyoruz” dedi

Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe maçına ilişkin açıklamalar!
İHA

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan Teknik Direktör Tolunay Kafkas puan ve puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.
Büyük bir takımla oynayacaklarını ama oyun anlayışlarından da vazgeçmeyeceklerini söyleyen Kafkas, “Belli bir maç planımız olacak. Fenerbahçe karşısında kendi oyun anlayışımızdan ve prensiplerimizden vazgeçmeyeceğiz. 3 puan ya da 1 puan almak istiyoruz” diye konuştu.

''FERDİ, ALTAY VE ARDA'IN AİLELERİNE BİNLERCE KERE TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR''

Fenerbahçe’nin genç ve parlayan yıldızları Altay, Ferdi ve Arda Güler hakkında konuşan Tolunay Kafkas, genç yıldızların ailelerine teşekkür etti. Kafkas, “Ferdi Kadıoğlu'nu da alt yaş milli takıma kazandırmaya çalıştım. Altay, oyunculuğuyla, kişiliğiyle şu ana kadar Türk futboluna damga vurdu. Arda da hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun parlayan yıldızı. Yurt dışına da giderse hem Fenerbahçe'ye hem de Türk futboluna katkı sağlayacak. İkisi de Fenerbahçe için çok büyük kazanç. Hem kişilikleri hem de oyunculukları için ailelerine binlerce kere teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı.

''ÇOK BÜYÜK BİR TARAFTAR GRUBUNA SAHİBİZ''

Ankaragücü taraftarının kendisine özel ilgisinden dolayı memnun kaldığını belirten ve taraftara bu ilgiden dolayı teşekkür eden Kafkas, bu desteğin devamının gelmesini umduğunu söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu zamana kadar çok özel bir destek oldu, bunun için teşekkür ediyoruz. Umarım devamı gelir. Zaman zaman maçın içerisinde olumsuz durumlar olsa bile biz seyircinin desteğiyle bunları aşmasını bildik. Çok büyük bir kulüp, çok büyük bir taraftar grubuna sahibiz. MKE Ankaragücü'nü çalıştırmak benim için onur ve gurur kaynağıdır.”
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Başkent ekibi, 15 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da Fenerbahçe’ye konuk olacak.

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