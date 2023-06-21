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Tom Cruise'dan 'Görevimiz Tehlike' itirafı: Yaralanıp yaralanmayacağımı bilmek istedik

Filmdeki tehlikeli sahnelerde dublör kullanmayan Tom Cruise, başrolünde yer aldığı 'Görevimiz Tehlike' serisinin yeni halkasında motosikletle yamaçtan atladığı sahneler ile adından söz ettirmişti. Cruise, filmin çekilen ilk sahnesi olan ve 'şimdiye kadar çektiği en tehlikeli sahne' olarak nitelendirdiği motosikletli atlayışa neden öncelik verildiğini açıkladı

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  • Tom Cruise'dan 'Görevimiz Tehlike' itirafı: Yaralanıp yaralanmayacağımı bilmek istedik - Magazin haberleri

    Oscar ödüllü oyuncu Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Görevimiz Tehlike' serisinin son filmi olan 'Dead Reckoning Part One' için bir video paylaşarak; 'en tehlikeli sahnenin' perde arkasını gözler önüne sermişti.

  • "KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ BUNU YAPMAK İSTİYORDUM"

    Söz konusu sahnede, Tom Cruise, bir motosikletin üstünde yamaçtan atlamış; sonrasında havada serbest dalışa geçmiş ve paraşütünü açarak güvenli bir şekilde yere inmişti. 60 yaşındaki oyuncu, "Küçüklüğümden beri bunu yapmak istiyordum. Bu şimdiye kadar denediğimiz en tehlikeli şey" diye konuşmuştu.
  • Tom Cruise'dan 'Görevimiz Tehlike' itirafı: Yaralanıp yaralanmayacağımı bilmek istedik - Magazin haberleri

    Aksiyon sahnesi, Norveç'te bir uçurumun üzerinde çekilmiş ve film yapımcıları, Tom Cruise'un motosikleti sürmesi için dev bir rampa inşa ettirmişti. 
  • Tom Cruise'dan 'Görevimiz Tehlike' itirafı: Yaralanıp yaralanmayacağımı bilmek istedik - Magazin haberleri

    AYNI SAHNEYİ 6 KEZ ÇEKTİLER

    Tom Cruise, bu sahneye hazırlanmak için 500'den fazla paraşütle atlayış ve 13 binden fazla motokros atlayışı gerçekleştirmişti. Tom Curise, söz konusu sahnede yaptıklarını bir günde tam 6 kez başarılı bir şekilde tekrarlamıştı.
  • Tom Cruise'dan 'Görevimiz Tehlike' itirafı: Yaralanıp yaralanmayacağımı bilmek istedik - Magazin haberleri

    "İLK GÜNDEN ÖĞRENELİM"

    Tom Cruise, son olarak filmin en tehlikeli sahnesini, neden diğer tüm sahnelerden önce çektiklerini açıkladı.

    Entertainment Tonight'a konuşan Tom Cruise; bunun ardındaki mantığın eğer çekimler sırasında yaralanırsa filmin nasıl devam ettirileceğini ilk günden bilmek olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: Bu sahnede yaşanacaklara göre filme devam edip etmeyeceğimizi öğrenecektik. Biz de dedik ki, 'O zaman ilk günden öğrenelim!' Bir sorun yaşanmayacak ve filme devam edecek miyiz, yoksa her şey yeniden mi yazılacak? Ne olacağını en başında bilmek istedik.
  • Tom Cruise'dan 'Görevimiz Tehlike' itirafı: Yaralanıp yaralanmayacağımı bilmek istedik - Magazin haberleri

    "ANTRENMAN YAPIYORDUM VE HAZIRDIM"

    "O sahne için antrenman yapıyordum ve hazırdım" diyen Tom Cruise, "Böyle bir şey yaparken jilet gibi keskin olmalısınız. Filmi hazırlarken motosiklet sahnesinin gerçekten de çekeceğimiz ilk şey olması çok önemliydi. Bunu bırakıp başka sahneleri oynamak ve aklımın başka bir yerde olmasını istemiyordum. Herkes hazırdı, 'hadi şu işi bitirelim' dedik" şeklinde konuştu.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon, Instagram

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