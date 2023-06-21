Tom Cruise'dan 'Görevimiz Tehlike' itirafı: Yaralanıp yaralanmayacağımı bilmek istedik

"İLK GÜNDEN ÖĞRENELİM"

Tom Cruise, son olarak filmin en tehlikeli sahnesini, neden diğer tüm sahnelerden önce çektiklerini açıkladı.

Entertainment Tonight'a konuşan Tom Cruise; bunun ardındaki mantığın eğer çekimler sırasında yaralanırsa filmin nasıl devam ettirileceğini ilk günden bilmek olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: Bu sahnede yaşanacaklara göre filme devam edip etmeyeceğimizi öğrenecektik. Biz de dedik ki, 'O zaman ilk günden öğrenelim!' Bir sorun yaşanmayacak ve filme devam edecek miyiz, yoksa her şey yeniden mi yazılacak? Ne olacağını en başında bilmek istedik.