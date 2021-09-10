DUBLÖR KULLANMIYOR

Tom Cruise daha önce de yine aynı film için hareket halindeki trenin üzerinde cesur sahneler için kamera karşısına geçmişti. Cruise, bu tür sahnelerde genellikle dublör kullanmamasıyla da biliniyor.

Ünlü aktörün filmdeki rol arkadaşı Simon Pegg, hem kendisi hem de diğer set çalışanları için Tom Cruise'un bu sahnelerini izlemenin çok zor olduğunu katıldığı bir programda söylemişti.