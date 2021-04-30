"ÖZÜR DİLEMEK YOK"

Tom Cruise, daha sonra da bazı çalışanları işaret ederek, şu sözlerle bağırıyordu:

Sen de, sen de ve sen... Bir daha bu lanet şeyi yapmayacaksınız. Özür dilemek yok. Onu, endüstri bittiğinde evlerini kaybedenlere söylersiniz. Biz bu lanet filmin çekimlerini durdurmayacağız.