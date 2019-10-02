Ukrayna Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, ünlü aktör Tom Cruise, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in daveti üzerine başkent Kiev'e geldi.

Zelenskiy, Cruise'u makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Görüşmede, Cruise, yeni film projesi olduğunu, bunun çekimlerini yapmak için Ukrayna'da bazı bölgelerle ilgilendiğini, bu amaçla Ukrayna'yı ziyaret ettiğini ifade etti.

"ÜLKEYİ CAZİP HALE GETİRECEĞİME EMİNİM"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Cruise'a kendi sinema deneyimini anlattı.

Kısa süre önce Ukrayna Parlamentosunun yabancı yapımcı firmaların ülkede çekim yapması için kolaylıklar sağlayacak yasa çıkardığını hatırlatan Zelenskiy, "Bu yasanın dünya sinema yapımcılarının yatırım yapması için ülkeyi cazip hale getireceğine eminim" değerlendirmesinde bulundu.