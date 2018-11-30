Radaronline.com'un iddiasına göre, Katie Holmes ile Jamie Foxx, gelecek yıl Paris'te hayatlarını birleştirecek. 2013 yılından bu yana gözlerden uzak şekilde flört eden Katie Holmes ile Jamie Foxx, kısa bir ayrılık süreci de yaşadı. Daha sonra bir araya gelen çift, sonunda evlenmeye karar verdi.

Çifte yakın bir kaynak Katie Holmes'un Foxx ile evlenmek için çok uzun süre beklediğini ve sonunda onunla gerçekten evlenmek istediğine karar verdiğini söyledi. İddialara göre çift, bir süredir New York'ta 56 milyon dolar değerindeki bir evde birlikte yaşıyor.

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