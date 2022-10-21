Huysuz Otto yalnız bir hayatı tercih eder ve hoşnutsuzluğunu çevresine yansıtır. Fredrik Backman'ın romanı daha önce beyazperdeye uyarlanmış ve "En İyi Yabancı Film", "En İyi Makyaj ve Saç Şekillendirme Ödülleri"ne aday gösterilmiş.