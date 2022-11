Kelsey, vefat eden eşiyle konuştuğunu da itiraf etti. Hardwick, sanki hiç gitmemiş gibi Parker'a sorular sorduğunu, o yanındaymış gibi eşiyle konuşmaya devam ettiğini söyledi. Kelsey Hardwick, "Onu baktığım her yerde görüyorum. Her yerde sanki Tom’dan işaretler var" dedi. Hardwick, kızı Aurelia'yı oğlu Bodhi'yi, Tom Parker'ın istediği şekilde yetiştireceğini ve babalarının onlar için kurduğu hayalleri o göremeyecek olsa bile gerçekleştireceğini anlattı. Kelsey Hardwick, artık her şeyin ona eşinden kalan en büyük hatırası çocukları için olduğunu söyledi.