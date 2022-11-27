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Tom Parker'ın vasiyeti, ölürken o şarkıyı dinlemekmiş

'Wanted' grubunun solisti Tom Parker, beynindeki tümör nedeniyle 30 Mart 2022'de hayata veda etmişti. Kelsey Hardwick, Parker'ın ölürken yapılmasını istediği vasiyetini açıkladı

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  • Tom Parker'ın vasiyeti ölürken o şarkıyı dinlemekmiş - Magazin haberleri

    Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Britanyalı müzik grubu 'Wanted'ın solistlerinden Tom Parker (33), beynindeki tümör nedeniyle 30 Mart 2022'de yaşamını yitirmişti.
  • Tom Parker'ın vasiyeti ölürken o şarkıyı dinlemekmiş - Magazin haberleri

    Ünlü şarkıcının eşi Kelsey Hardwick, eşinin vefatının ardından çocukları için yaşama tutunduğunu söyledi. Fabulous Magazine'e konuşan Hardwick, Parker'ın ölümü nedeniyle öfkeye tutunmak yerine onu sevgiyle hatırlamaya çalıştığını açıkladı.
  • Tom Parker'ın vasiyeti ölürken o şarkıyı dinlemekmiş - Magazin haberleri

    Çocukları için güçlü kalabildiğini ifade eden Kelsey Hardwick, sabahları yataktan çıkmak için sebep bulamadığında evlatlarına baktığını, çok zorlandığı günlerde gerçekten sadece onlara tutunup ayağa kalkabildiğini söyledi.
  • Tom Parker'ın vasiyeti ölürken o şarkıyı dinlemekmiş - Magazin haberleri

    "YA ONU HİÇ BULAMASAYDIM?"

    Hardwick, Parker için "Evet onu kaybettim ama ya onu hiç bulamasaydım? İnsanlar hayatları boyunca aşkı arayıp bulamıyor. Ben bu aşkı yaşayabildiğim için, ruh eşime kavuştuğum için yine de çok şanslıyım" diye konuştu.
  • Tom Parker'ın vasiyeti ölürken o şarkıyı dinlemekmiş - Magazin haberleri

    Kelsey Hardwick, kederini anlatırken zor günler geçirdiğini ve bazen bir gün içinde her duyguyla yüzleştiğini anlattı. Eşinin kaybının ardından geçen 8 ayda bazı sabahlar mutlu uyandığını söyleyen Kelsey, sonra kızgınlığa, sonra üzüntüye, sonra çocuklarıyken tekrar mutluluğa sürüklendiğini sözlerine ekledi. 32 yaşındaki Hardwick, yaşadığı yas sürecini "atlıkarıncaya binmek gibi" diyerek tarif etti.
  • Tom Parker'ın vasiyeti ölürken o şarkıyı dinlemekmiş - Magazin haberleri

    'WANTED' GRUBU ÜYELERİ TOM PARKER'IN YANINDAN HİÇ AYRILMADI

    Tom Parker, ömrünün son döneminde grubu The Wanted ile yollarını ayırmış ve kariyerine tek başına devam etme kararı almıştı ama ona hastalığıyla mücadelesinde grup arkadaşları da hep yanında olarak destek verdi. Hatta hastalığı ortaya çıktıktan sonra doktorların sadece iki yıl ömür biçtiği Parker son nefesini verirken yanında eşi Kelsey Hardwick ile birlikte yine onlar vardı. Tom Parker’ın ölümünden sonra yapılan paylaşımlara göre ünlü şarkıcı ölürken yanında olan eski grup arkadaşları ve eşi ona çok sevdiği bir şarkıyı bile dinletmişti. Bu jestin sebebi ise daha sonra ortaya çıktı. Tom Parker, bu şarkıyı hastalığıyla olan mücadelesiyle özdeşleştirmişti ve sözlerini çok seviyordu.
  • Tom Parker'ın vasiyeti ölürken o şarkıyı dinlemekmiş - Magazin haberleri

    VASİYETİ ÖLÜRKEN O ŞARKIYI DİNLEMEKMİŞ

    Onu en çok sevenler ve son nefesini verirken elini tutanlar, şarkıcının vasiyet bıraktığı şeyi gerçekleştirdiler. Tom Parker bu dünyadan göçerken de aynı şarkıyı dinlemek istemişti. Ölümün ziyaret ettiği hüzünle dolmuş odada şarkının notaları duyulurken Tom son nefesini verecekti. Şarkının adı 'Live Forever'dı (Sonsuza Kadar Yaşa) ve bir başka İngiliz grup Oasis tarafından seslendiriliyordu.
  • Tom Parker'ın vasiyeti ölürken o şarkıyı dinlemekmiş - Magazin haberleri

    Kelsey, vefat eden eşiyle konuştuğunu da itiraf etti. Hardwick, sanki hiç gitmemiş gibi Parker'a sorular sorduğunu, o yanındaymış gibi eşiyle konuşmaya devam ettiğini söyledi. Kelsey Hardwick, "Onu baktığım her yerde görüyorum. Her yerde sanki Tom’dan işaretler var" dedi. Hardwick, kızı Aurelia'yı oğlu Bodhi'yi, Tom Parker'ın istediği şekilde yetiştireceğini ve babalarının onlar için kurduğu hayalleri o göremeyecek olsa bile gerçekleştireceğini anlattı. Kelsey Hardwick, artık her şeyin ona eşinden kalan en büyük hatırası çocukları için olduğunu söyledi.
  • Tom Parker'ın vasiyeti ölürken o şarkıyı dinlemekmiş - Magazin haberleri

    Kelsey Hardwick, ayrıca 'Life After Tom' adında altı bölümlük yeni bir diziye imza attı. Dizide Hardwick, kendisinin ve iki çocuğunun ünlü şarkıcının ölümünden sonra hayatta nasıl ilerlediğini anlatıyor. Dizide ayrıca çiftin, bugüne kadar görülmemiş videoları ve anıları da yer alacak. 

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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