'WANTED' GRUBU ÜYELERİ TOM PARKER'IN YANINDAN HİÇ AYRILMADI

Tom Parker, ömrünün son döneminde grubu The Wanted ile yollarını ayırmış ve kariyerine tek başına devam etme kararı almıştı ama ona hastalığıyla mücadelesinde grup arkadaşları da hep yanında olarak destek verdi. Hatta hastalığı ortaya çıktıktan sonra doktorların sadece iki yıl ömür biçtiği Parker son nefesini verirken yanında eşi Kelsey Hardwick ile birlikte yine onlar vardı. Tom Parker’ın ölümünden sonra yapılan paylaşımlara göre ünlü şarkıcı ölürken yanında olan eski grup arkadaşları ve eşi ona çok sevdiği bir şarkıyı bile dinletmişti. Bu jestin sebebi ise daha sonra ortaya çıktı. Tom Parker, bu şarkıyı hastalığıyla olan mücadelesiyle özdeşleştirmişti ve sözlerini çok seviyordu.