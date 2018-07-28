Tom Tomsk - Rotor Volgograd maçı ne zaman?

Rusya FNL maçında Tom Tomsk ile Rotor Volgograd, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi Tom Tomsk 6 puanla 2. sırada, Rotor Volgograd 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Tom Tomsk, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Rotor Volgograd, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 467 kodlu maçı oynayanlar; Tom Tomsk galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Rotor Volgograd galibiyet oranı 0.00.

Tom Tomsk son haftadaki Kuban Krasnodar müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Rotor Volgograd ise Khimki maçında 3-1 kazandı.

Tom Tomsk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Tom Tomsk, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Rotor Volgograd ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rotor Volgograd, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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