Tom Tomsk - Shakhter-Volga-Olimpiets rakamlar

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Tom Tomsk, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Shakhter-Volga-Olimpiets takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:00. 13 puanlı Tom Tomsk 1. sırada bulunuyor, Shakhter-Volga-Olimpiets 9 puana sahip ve 7. sırada. Tom Tomsk son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Shakhter-Volga-Olimpiets son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 627 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tom Tomsk kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.90, Shakhter-Volga-Olimpiets sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Tom Tomsk son hafta oynanan Khimki maçında 3-1 yenildi.

Shakhter-Volga-Olimpiets ise Shinnik karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Tom Tomsk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Tom Tomsk, kendi sahasında 6 gol attı, 1 gol yedi.

Shakhter-Volga-Olimpiets, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Shakhter-Volga-Olimpiets, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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