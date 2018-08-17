Tom Tomsk - Torpedo Armavir maç önü

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Tom Tomsk, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Torpedo Armavir takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. Maç öncesi Tom Tomsk 13 puanla 2. sırada, Torpedo Armavir 1 puanla 19. sırada bulunuyor. Tom Tomsk son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Torpedo Armavir, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 274 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tom Tomsk kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.20, Torpedo Armavir sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler.

Tom Tomsk son haftadaki Luch Vladivostok müsabasında 0-3 kazandı.

Torpedo Armavir ise Volgar-Gazprom maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tom Tomsk, 6 gol attı ve 2 gol yedi.

Torpedo Armavir, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Torpedo Armavir 1 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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