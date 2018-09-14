Tom Tomsk - Tyumen maçı rakamları

Rusya FNL maçında Tom Tomsk ile Tyumen, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:00. 23 puanlı Tom Tomsk 1. sırada bulunuyor, Tyumen 10 puana sahip ve 15. sırada. Tom Tomsk son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Tyumen son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 316. İddaa'da Tom Tomsk kazanır 1.55, berabere biter 3.10, Tyumen kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tom Tomsk önceki hafta Khimki mücadelesinde 3-1 yenildi.

Tyumen ise Luch Vladivostok maçında 4-2 yenildi.

Tom Tomsk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Tom Tomsk, kendi sahasında 13 gol attı, 3 gol yedi.

Tyumen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tyumen, 1 gol atarken 6 gol yedi.

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