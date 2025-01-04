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        Haberler Dünya Tomahawk füzelerinin ateşlenme anı yayınlandı | Dış Haberler

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Husi hedefleri için ateşlenen Tomahawk füzelerini yayınladı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Husi hedefleri için kullanılan Tomahawk seyir füzelerinin ateşlenme anını yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 01:32 Güncelleme: 04.01.2025 - 01:32
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        ABD Husileri böyle vurdu
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        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Husilere yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin anları paylaştı. Tomahawk seyir füzelerinin kullanıldığı görüntülerde, USS S. Harry Truman uçak gemisi ve maiyetindeki görev gücünün aktif olduğuna işaret edildi.

        CENTCOM, düzenlediği saldırıda Husilere ait karargâhı ve füze depolarını vurduğunu ifade etti.

        Kızıldeniz'de sular ısınırken Husiler de ABD'ye ait bir MQ Reaper tipi insansız hava aracını düşürdüklerini iddia etti.

        Husiler Kızıldeniz'deki ABD Donanmasına saldırılarını sürdürürken aynı zamanda İsrail'in başkenti Tel Aviv'i de hedef almaya devam ediyor. Husiler tarafından ateşlenen hipersonik balistik füzeler son günlerde THAAD ve Demir Kubbe hava savunma sistemleri tarafından imha ediliyor.

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