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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Tomislav Mijatovic: En üst seviyede savaştık - Basketbol Haberleri

        Tomislav Mijatovic: En üst seviyede savaştık

        Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, EuroLeague'de Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u mağlup ettikleri maçtan sonra konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 00:17 Güncelleme: 19.10.2024 - 00:17
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        "En üst seviyede savaştık"
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında ağırladığı Yunanistan ekibi Olympiakos'u 91-89 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mijatovic, "Sahaya karakter koyduk. Bir THY Avrupa Ligi maçının gerektirdiği en üst seviyede savaştık. Oyuncularımın gösterdiği birliktelik ve küçük detaylar, bu tip maçlarda sizi öne taşıyor. Taraftarımıza da harika atmosfer için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Alınan galibiyete tüm oyuncuların katkı sağladığını vurgulayan Tomislav Mijatovic, "Denemekten ve karakter göstermekten vazgeçmedik. Takım olarak doğru yoldayız. Bu takımın en yüksek seviyeye ulaşacağına inanıyorum." diye konuştu.

        "BU MÜSABAKADAN DERSLER ÇIKARACAĞIZ"

        Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ise yaşadıkları mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getirerek, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Zor bir mağlubiyet oldu. Topu daha fazla korumak zorundayız. Son 3-4 dakika hariç maçta iyi bir performans sergiledik. Bu müsabakadan dersler çıkaracağız." şeklinde görüş belirtti.

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