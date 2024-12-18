Tomislav Mijatovic: Son çeyrekteki savunmamız harikaydı!

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaşan Mijatovic, "Çok gururlu ve mutluyum. Taraftarlar ve oyuncular arasında harika bir sinerji vardı. Son çeyrekteki savunmamız harikaydı. Dördüncü çeyrekteki oyunumuzdan gurur duyuyorum. Vazgeçmediklerini, karakterlerini ve tutkularını gösterdiler. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın ilk yarısını geride tamamladıklarını hatırlatan Hırvat çalıştırıcı, "Soyunma odasında basketbolun temellerine geri dönmemiz gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda oyunu daha iyi kontrol etmeye başladık. Oyuncuların bu geri dönüşünden dolayı çok mutluyum. 40 dakika boyunca dayanıklılığınızı ve inancınızı hissettirmeniz gerekiyor. Bunu yaparsanız istediğiniz noktaya ulaşırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

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