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Haberler Gündem 3. Sayfa Tomruk yüklenirken kamyondan düşen genç öldü
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Bilecik'te tomruk yüklenen kamyondan düşen genç kurtarılamadı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Enes Ekşi, tomruk yüklendiği sırada kamyonun kasasından düştü. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

Tomruk yüklenirken kamyondan düşen genç öldü
DHA

Bilecik'te, tomruk yüklendiği sırada kamyonun kasasından düşen Enes Ekşi (21) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde, Osmaneli ilçesinde bulunan bir tomruk deposunda meydana geldi. Enes Ekşi, kamyonun kasasına tomruk yüklendiği sırada kasadan düştü. Ekşi'nin yaralandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Enes Ekşi, Sakarya Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekşi'nin cenazesi bugün Sakarya'nın Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bayram Halil Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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