Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası

Tomya soruşturmasında paravan şirketler ve döviz bürosu bağlantısı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'örgüte üye olmak' ile banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Kripto para platformu Tomya'ya yönelik ilki 29 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen operasyonda 25 kişi gözaltına alınmış firma sahibi Yavuz Usta tutuklanmıştı. Son operasyonun İstanbul ayağında gözaltına alınan 39 şüpheliden 34'ü bugün adliyeye sevk edildi

SİBERGÖZ-17 operasyonuyla İstanbul ve Mersin merkezli 18 ilde gerçekleşen ikinci dalga operasyonda ise eş zamanlı baskınlarda 56 kişi gözaltına alındı.

Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre, şüphelilerin 7 farklı kripto firma üzerinden vatandaşlarla irtibat kurarak "Forex Yatırımı Vaadiyle Yüksek Kazanç" elde edeceklerini söyleyerek dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin, dolandırdığı kişilerin parasını paravan şirketler aracılığı hesaplarına geçirdiği, yasadışı bahis oynattıkları ve bahisten elde edilen gelirlerin akladığı belirlendi.

ÖZBEY İFADE VERDİ

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasınada ise Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ağabey Yatırım Holding A.Ş.'nin patronlarından Fayik Özbey de yer alıyor. Özbey’in paravan şirketler aracılığı ile gelen paraları kendine ait döviz bürolarında ve kuyumcu dükkanlarında altın ya da dövize çevirerek akladığı iddia ediliyor. İlk operasyonun ardından iki ay sonra düzenlenen ikinci dalga operasyonla 23 Ocak Salı günü gözaltına alınan Özbey ifadesinde ise herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinde bulunmadığını belirtti.

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Uzun süredir sektörde olduğunu belirten Özbey’in herkes gelip benden altın ve döviz alır gelen paraların nereden geldiğini bilmiyorum tüm gelir bilgilerimi MASAK ile paylaştım dediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında tutuklu halde bulunan Tomya’nın patronu Yavuz Usta’yı tanımadığını söyleyen Özbey, herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinde bulunmadığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Gözaltına alına Fayik Özbek emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Operasyon İstanbul ayağında gözaltına alınan 39 şüpheliden 34’ü bugün adliyeye sevk edildi.