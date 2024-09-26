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        Haberler Spor Futbol Toni Kroos: M.United'la anlaşmıştım - Futbol Haberleri

        Toni Kroos: M.United'la anlaşmıştım

        Futbola veda eden Alman yıldız Toni Kroos, 2014 yılında İngiliz devi Manchester United'la anlaşmaya vardığını ancak transferin gerçekleşmediğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 19:19 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:19
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        "M.United'la anlaşmıştım"
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        Real Madrid ve EURO 2024'ün ardından futbolu bırakan Alman yıldız Toni Kroos, Premier Lig için gelen soruya cevap verdi.

        MANCHESTER UNİTED AÇIKLAMASI

        Kroos, "Premier Lig'de oynamak ister miydiniz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "2014 yılında Manchester United ile anlaşmıştım. Ancak Manchester United, benim için Bayern Münih ile görüşen David Moyes'u görevden aldı ve Louis van Gaal'ı göreve getirdi. Sonra iki kulüp de anlaşmayı bozmaya karar verdi." şeklinde cevap verdi.

        34 yaşındaki Alman eski yıldız, o dönem Bayern Münih'ten Real Madrid'e transfer olmuş ve 10 yıl boyunca İspanyol devinin formasını giymişti.

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