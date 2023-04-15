Tony Christie: Müzikle demansa karşı geliyorum

'Demans İçin Müzik' (Music for Dementia) adlı kampanyaya göre; müziğin bu sendrom için faydaları arasında konuşma ve dil becerilerinin korunmasını desteklemek, uyanıklığı teşvik etmek ve başkalarıyla iletişim ve bağlantı kurmak için daha fazla motivasyon sağlamak yer alıyor.



Şarkılarla ilgili anılar da kişinin kimliğiyle bağlantılı. 'Demans İçin Müzik', müziğin hatırlamayı destekleyebileceğini ve bilişsel işlevler bozulsa bile müziği takdir etme ve müzikle meşgul olma yeteneğinin bozulmadan kaldığını belirtiyor.



Öte yandan bir çalışma da yaşamın ilerleyen dönemlerinde bir müzik aleti çalmayı öğrenmenin demans gelişme riskini üçte bir oranında azalttığını öne sürüyor.



Fotoğraflar: Splash News