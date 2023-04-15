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Tony Christie: Müzikle demansa karşı geliyorum

Tony Christie, şarkı söyleyerek demans hastalığının semptomlarını hafiflettiğini açıkladı

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  • Tony Christie: Müzikle demansa karşı geliyorum - Magazin haberleri

    Ocak ayında demans teşhisi konan 79 yaşındaki Tony Christie, o dönnem müzik yapmaya devam etmeye kararlı olduğunu belirtmişti.

    Samimi açıklamalarda bulunan Tony Christie, demansla yaşamaya dair içini dökerek hâlâ çalıştığını ve hastalığından utanmadığını söyledi.
  • Tony Christie: Müzikle demansa karşı geliyorum - Magazin haberleri

    "TEK SORUN İSİMLERİNİ UNUTMAM"

    Tony Christie, basına yaptığı açıklamalarda müziğin demansıyla ilişkili semptomları iyileştirdiğini, bu nedenle sahneye her çıktığında ve çalıştığında ona yardımcı olduğunu ifade etti.

    Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Tony Christie, "Hâlâ uzun yıllardır tanıdığım insanlarla karşılaşıyorum. Tek sorun isimlerini unutmam" dedi.
  • Tony Christie: Müzikle demansa karşı geliyorum - Magazin haberleri

    "BİRAZ DESTEĞE İHTİYACIM VAR"

    Tony Christie, ayrıca "Pozitif kalmak ve demansın hayatımı etkilemesine izin vermemeye çalışmak benim için önemli ama yine de biraz desteğe ihtiyacım var" şeklinde konuştu.
  • Tony Christie: Müzikle demansa karşı geliyorum - Magazin haberleri

    Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) göre; demans, beyin fonksiyonlarında süregelen bir düşüşle ilişkili bir sendromdur. Demansın pek çok farklı nedeni ve türü var.

    Hastalığın belirtileri arasında hafıza kaybı, düşünme hızı, zihinsel keskinlik ve çabuklukla ilgili sorunlar yer alıyor. NHS, 2025 itibarıyla Birleşik Krallık'ta 1 milyondan fazla insanın bu sendromla yaşayacağını tahmin ediyor.
  • Tony Christie: Müzikle demansa karşı geliyorum - Magazin haberleri

    'Demans İçin Müzik' (Music for Dementia) adlı kampanyaya göre; müziğin bu sendrom için faydaları arasında konuşma ve dil becerilerinin korunmasını desteklemek, uyanıklığı teşvik etmek ve başkalarıyla iletişim ve bağlantı kurmak için daha fazla motivasyon sağlamak yer alıyor.

    Şarkılarla ilgili anılar da kişinin kimliğiyle bağlantılı. 'Demans İçin Müzik', müziğin hatırlamayı destekleyebileceğini ve bilişsel işlevler bozulsa bile müziği takdir etme ve müzikle meşgul olma yeteneğinin bozulmadan kaldığını belirtiyor.

    Öte yandan bir çalışma da yaşamın ilerleyen dönemlerinde bir müzik aleti çalmayı öğrenmenin demans gelişme riskini üçte bir oranında azalttığını öne sürüyor.

    Fotoğraflar: Splash News

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