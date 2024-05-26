Tonya Belediye Başkanı'nı darbeden bir kişi tutuklandı Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel'in darp edilmesi olayı ile ilgili bir kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 26.05.2024 - 01:21 Güncelleme: 26.05.2024 - 01:21 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL