Top Oss - EVV Eindhoven maçı heyecanı

Hollanda Eerste Divisie maçında Top Oss ile EVV Eindhoven, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi Top Oss 18 puanla 6. sırada, EVV Eindhoven 9 puanla 17. sırada bulunuyor. Top Oss son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. EVV Eindhoven, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 225 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Top Oss kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.30, EVV Eindhoven sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Top Oss son haftadaki EVV Eindhoven müsabasında 1-1 berabere kaldı.

EVV Eindhoven ise Top Oss karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Top Oss, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Top Oss, kendi sahasında 7 gol attı, 6 gol yedi.

EVV Eindhoven, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. EVV Eindhoven, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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