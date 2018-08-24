Top Oss - Jong PSV düellosu

Hollanda Eerste Divisie maçında Top Oss ile Jong PSV, 24 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Top Oss 3 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Jong PSV 3 puanda ve 5. sırada. Top Oss, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Jong PSV, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 205 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Top Oss kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Jong PSV sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Top Oss son haftadaki EVV Eindhoven müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Jong PSV ise Fortuna Sittard maçında 1-0 yenildi.

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