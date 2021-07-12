Topkapı Sarayı'nda öğrendiği tezhibi geleceğe taşımak için uğraşıyor

AA

Yaşamının 40 yılını İstanbul'da geçiren Öçgünder, 1996 yılında üniversite sınavını kazanamayınca, Topkapı Sarayı'nda bulunan ve yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı atölyelerde tezhip sanatını öğrendi.Topkapı Sarayı'nda 2 yıl boyunca tezhip sanatçısı Sabriye Şeker'den eğitim alan Öçgünder, 1998 yılından bugüne kadar Osmanlı motiflerini kullanarak 200'den fazla esere imza atıp, çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

Fulya Can Öçgünder, AA muhabirine, tezhiple tanışmadan önce sabırsız biri olduğunu, resim dersi ödevlerini sıklıkla babasına yaptırdığını anlattı.

Hayatı boyunca sanatla ilgili bir şeyler yapma arzusunda olduğunu belirten Öçgünder, "Tezhip ile tanıştım. Bir süre sonra beni Topkapı Sarayı'na yönlendirdiler. Çok doğru bir insandan eğitim aldığımı düşünüyorum. Sanatçı Sabriye Şeker hocam ile çalıştım. Usta-çırak ilişkisiyle 7 yıl yanında sabrı öğrendim. Resim yapamayan ben, sabır işçiliğini çok sevdim." dedi.Öçgünder, Topkapı'da aldığı eğitimin çok kıymetli olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Topkapı Sarayı'nın içinde Osmanlı döneminde mutfak olarak kullanılan bir yer var. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı. Atölye olarak kullanılıyor. Orada eğitim veren çok başarılı isimler var. Yetenek sınavıyla öğrenci alınan bir eğitim merkezi durumunda. Orada eğitimimi almış olmam büyük bir şanstı. Hem öğrendim hem de 100'den fazla öğrenciye tezhibi öğrettim. Hayatımın sonuna kadar, gözlerim ve ellerim izin verdiği sürece bu sanatı yaşatmaya devam edeceğim."

- En büyük destekçileri eşi ve kızı

Dönem itibarıyla eskiye ilginin arttığına işaret eden Öçgünder, bugüne kadar 200'den fazla eser yaptığını söyledi.Öçgünder, eşinin ve 9 yaşındaki kızının da kendisine destek olduklarını aktararak şöyle devam etti:

"Sabırla bazen çok küçük bir tespih tanesinin üzerine tezhibi işledim. Halen bu tarz işler yapmaya devam ediyorum. Çevremdeki arkadaşlarım ev ziyaretlerinde yaptığım çalışmaları görünce kendileri için de talepte bulunuyorlar. Sosyal medya üzerinden yaptığım eserleri satın almak isteyenler oluyor. Ekonomik olarak faydasını görmemin yanı sıra ticari düşünmeden üretmeye devam ediyorum. Fakat bazen bir eser bir yılda da bitebiliyor. Bu anlamda aile desteği çok önemli. Sağ olsunlar eşim ve kızım hep destekçim oldu."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha fazla üretken olduğunu dile getiren Öçgünder, bu dönemde daha fazla zaman, daha fazla düşünme imkanı bulduğunu ifade etti.Sanatçı Öçgünder, gençlerin tezhip ve minyatür sanatına ilgisinin arttığına dikkati çekerek, "Daha fazla eğitim almak isteyen, öğrenmek isteyen genç nesil var. Kadınların da el yatkınlığı bu anlamda önemli. İnsanların hayatları boyunca öğrenmek için çaba sarf etmeleri mecburi. Öğrenmek eylemi sonsuz. Hiçbir zaman öğrenmekten uzaklaşmamalıyız." diye konuştu.