Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Topkapı Sarayı´nda gördüğü çinilerden etkilendi, çini sanatçısı oldu

Mersin'de 35 yaşındaki Merve Kara, 15 yaşındayken ailesi ile gittiği İstanbul gezisinde Topkapı Sarayı´nda gördüğü çinilerden etkilenip, çini sanatçısı oldu

Topkapı Sarayı´nda gördüğü çinilerden etkilendi, çini sanatçısı oldu
DHA

Mersin'de yaşayan Merve Kara, 20 yıl önce ailesi ile Topkapı Sarayı'nı gezerken çini duvarların ihtişamına hayran kaldı. Kente dönünce çini sanatını araştıran Kara, dayısının kendisine hediye ettiği tabak ile çini sanatı serüveni başladı.

DHA'nın haberine göre 20 yıl boyunca çini üzerine çalışmalar yapan Kara, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini İşlemeciliği ön lisans bölümünde 2 yıl eğitim aldıktan sonra Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Anasanat Dalı'nda lisans eğitimini tamamladı.

Kendi imkanları ile kurduğu atölyesinde çalışmalarını sürdüren Kara, yurt içi ve yurt dışından siparişler alırken, en büyük hayalinin ise çini sanatını gelecek nesillere taşımak olduğunu söyledi.

15 YAŞINDA GÖRÜNCE HAYRAN KALDI

20 yıl önce başlayan çini serüvenini anlatan Kara, "Topkapı Sarayı'nı gezerken ikinci giriş kapısından itibaren başlayan çini duvarların ihtişamı beni çok etkiledi. Yerden tavana kadar çiniyle kaplı duvarları görmek, dokunduğumda soğuk olduğunu hissetmek, renklerin, desenlerin bildiğimiz desenlerden çok farklı olduğunu görmek beni adeta büyülemişti. Sonrasında çini nedir, nerden gelmiş, nasıl yapılmış diye araştırmaya başladım. Eskişehir'de üniversite okuyan dayım, çiniye olan ilgimi fark edince bana hediye olarak çini tabak getirdi. O tabağı aldığımda çok mutlu olmuştum. O zaman fark ettim ki çini sadece mimari yapılarda değil aynı zamanda dekoratif bir ürün ya da bir kullanım eşyası olarak günlük hayatımızda evlerimizin içinde de olabiliyordu. Bu ilgi benim çini sanatı serüvenimin başlama noktasıydı" dedi.

'EMEK İSTEYEN, ZAHMETLİ BİR SANAT'

Geleneksel Türk çinisinin kendine has üslubu ve tekniğiyle literatüre girmiş bir sanat dalı olduğunu kaydeden Kara, "Biz çiniyi, form verilerek ilk pişirimi yapılmış olan çamurun üzerinin dekorlanıp, sırlanması ve yeniden fırınlanması işlemine dayanan bir geleneksel sanat olarak yorumlarız. Çinide kullanılan malzemeler günlük hayatta rastlayabileceğiniz malzemelerden değil, kendine has formu olan, fırçası olan, boyası olan bir sanat. Tüm bu malzemeler çini uygulaması yapmak için üretilen malzemelerdir. Çini üretimine ilk olarak, formu zımparalamakla başlanır. Formun yüzeyi pürüzlüdür, bu yüzeyi pürüzsüzleştirmek ve kusurları kapatmak için zımpara işlemi yaparız, ardından ıslak süngerle temizleriz. Sonrasında tasarladığımız deseni form üzerine geçiririz. Geçirme işlemi zahmetli bir süreçtir. Desen ilk olarak boncuk iğneyle tüm hatları belirli olacak şekilde delinir ve kömür tozuyla form üzerine aktarılır. Bu işlemden sonra tahrirleme dediğimiz uygulama yapılır. Buradaki amaç desenin dış hatlarını belirlemektir. Tahrirleme işleminden sonra boyamaya geçilir. Ve son olarak sırlamayla beraber çininin son durağı fırınlama işlemi yapılır. 930 derece ısıda 2 gün boyunca pişer" diye konuştu.

'TÜM DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUM'

Hedefinin çini sanatını tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyleyen Kara, "Hedefim bize ait olan, geçmişten gelen ve tamamen geleneksel yöntemler kullanılarak yapılan, bu sanatı tüm dünyaya `mervekaratileart´ ismi altında tanıtmak. Bu sanatın koruyucusu ve taşıyıcısı olmak ve ulaşılabilirliğini artırmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinden sipariş alan Kara, eserlerinin fiyatının ise isteğe göre değiştiğini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sındırgı'nın sembolü Sağdıç leylek belediye binasının çatısındaki yuvasına yerleşti
YAŞAMSındırgı'nın sembolü yuvasına yerleşti
Otizmli gencin iş başvurusu mektubu viral oldu
YAŞAMSosyal medyada viral olan iş başvurusu
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 17 Mart 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAMTam 126 milyon TL! Kime isabet etti?
Eski okulu satın alıp içinde yaşamaya başladılar - Haberler
YAŞAMEski okulu satın alıp içinde yaşamaya başladılar
17 Mart Şans Topu sonuçları! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM17 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 18 Mart 2021 Perşembe
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 17 Mart 2021 - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!
YAŞAMÇılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 17 Mart!
SON DAKİKA Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI 17 Mart 2021 - Şans Topu çekiliş sonucu sorgula, Tıkla öğren
YAŞAMŞans Topu sonuçları açıklandı 17 Mart 2021!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi film ve dizi sektörünün ilgisini çekiyor
YAŞAMFilm ve dizilere ev sahipliği yapıyor!
Aksaray'da tarihi keşif! Son dakika: Yer altı şehri ortaya çıkıyor
YAŞAMAksaray'da heyecan verici keşif! 8 katlı ve 40 odalı.. ...