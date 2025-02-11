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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toplam ciro endeksi Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 41,3 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Toplam ciro endeksi Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 41,3 arttı

        Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,3 yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:36 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:36
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        Toplam ciro endeksi yüzde 41,3 arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

        Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 5,1 arttı.

        Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 41,3 artış gösterdi.

        Sanayi ve inşaat endeksleri

        Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 32,8'e yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya oranla yüzde 5,9 artış kaydetti.

        İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 49,3, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttı.

        Ticaret ve hizmet endeksleri

        Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,9, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya oranla yüzde 5,6 artış gösterdi.

        Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,7 yükseldi.

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