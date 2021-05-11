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Toplam ciro endeksi martta arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,9 artış gösterdi.

Toplam ciro endeksi martta arttı
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mart ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi martta aylık bazda yüzde 5,3 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,9 yükseldi.

- Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta yıllık bazda yüzde 53,5 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de martta, bir önceki aya göre yüzde 5,7 yükseldi.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,7 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya göre yüzde 4,2 düşüş gerçekleşti.

- Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,6 değer kazandı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta yıllık bazda yüzde 39,9, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,2 arttı.

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