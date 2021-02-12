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Haberlerİş-YaşamToplam ciro yıllık yüzde 28,6 arttı
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Aralık ayı ciro endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2020 yılı Aralık ayı Ciro Endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 28,6 arttı

Toplam ciro yıllık yüzde 28,6 arttı

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),2020 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 28,6 arttı.Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 42,9, inşaat ciro endeksi yüzde 7,2, ticaret ciro endeksi yüzde 31,1, hizmet ciro endeksi yüzde 12,3 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 0.4 AZALDI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),2020 yılı Aralık ayında aylık yüzde 0,4 azaldı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,1, hizmet ciro endeksi yüzde 0,4 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 3,6, ticaret ciro endeksi yüzde 2,4 azaldı.

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