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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toplam ciro yıllık yüzde 77 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Toplam ciro yıllık yüzde 77 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu raporuna göre, Temmuz ayında toplam ciro endeksi yıllık yüzde 77, aylık yüzde 11,2 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 10:39 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:40
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        Toplam ciro endeksi yıllık arttı
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        Türkiye İstatistiki Kurumu temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

        Buna göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 77,0 arttı.

        Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,7, inşaat ciro endeksi yüzde 116,7, ticaret ciro endeksi yüzde 84,9, hizmet ciro endeksi yüzde 71,6 arttı.

        Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 11,2 arttı.

        Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 9,8, inşaat ciro endeksi yüzde 11,3, ticaret ciro endeksi yüzde 12,6, hizmet ciro endeksi yüzde 9,7 arttı.

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