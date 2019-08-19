Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2019 yılı Haziran ayı Ciro Endeksleri verisin açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro yıllık değişim oranı, Haziran 2019





Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro aylık değişim oranı, Haziran 2019



Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,5 azaldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 26,8 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 6,1 azaldı.

TİCARET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 15,1 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, bu dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 22,4 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Ciro endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2019

