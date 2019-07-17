Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre %1,1 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro yıllık değişim oranı, Mayıs 2019





Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro aylık değişim oranı, Mayıs 2019

SANAYİ SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 20,9 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre %2,8 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 20,7 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre %5 azaldı.

TİCARET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 14,1 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre %1 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE CİRO YÜZDE 22,8 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre %0,8 arttı.