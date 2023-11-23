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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık TCMB toplam rezervleri 9 yılın zirvesine çıktı - Para Haberleri

        TCMB toplam rezervleri 9 yılın zirvesine çıktı

        TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar artışla 134 milyar 468 milyon dolara çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:23 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:24
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        Toplam rezervler 9 yılın zirvesinde
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        10 Kasım itibarıyla 84 milyar 644 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası brüt döviz rezervlerinin 17 Kasım itibarıyla, 4 milyar 582 milyon dolar artışla 89 milyar 226 milyon dolara yükseldiği açıklandı.

        Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 271 milyon dolar artarak 43 milyar 970 milyon dolardan 45 milyar 241 milyon dolara çıktı.

        Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar yükselişle 128 milyar 614 milyon dolardan 134 milyar 468 milyon dolarla son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

        Toplam rezervlerde mayıs sonundan 17 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 36 milyar 10 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 36,6'ya karşılık geldi.

        Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

        TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        28.01.2022 38.577 71.636 110.214
        25.02.2022 42.944 70.200 113.144
        25.03.2022 42.399 65.638 108.037
        29.04.2022 41.467 65.398 106.865
        27.05.2022 41.611 61.285 102.897
        24.06.2022 41.594 60.342 101.936
        29.07.2022 40.163 61.101 101.263
        26.08.2022 40.824 70.823 111.647
        30.09.2022 38.996 68.052 107.048
        28.10.2022 39.377 74.804 114.180
        25.11.2022 42.835 79.766 122.601
        30.12.2022 45.851 82.904 128.755
        27.01.2023 50.933 76.206 127.139
        24.02.2023 49.190 71.980 121.170
        31.03.2023 52.176 70.247 122.423
        28.04.2023 46.413 68.471 114.884
        26.05.2023 41.939 56.519 98.458
        27.06.2023 41.432 67.155 108.587
        28.07.2023 41.425 72.349 113.774
        25.08.2023 41.344 75.955 117.299
        29.09.2023 40.629 81.575 122.203
        13.10.2023 41.191 83.307 124.498
        20.10.2023 43.558 82.567 126.125
        27.10.2023 44.148 82.412 126.560
        03.11.2023 44.476 83.944 128.420
        10.11.2023 43.970 84.644 128.614
        17.11.2023 45.241 89.226 134.468
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