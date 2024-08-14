Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.929,59 %0,09
        DOLAR 33,5671 %0,07
        EURO 37,0271 %0,36
        GRAM ALTIN 2.674,43 %0,62
        FAİZ 42,54 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 30,15 %0,30
        BITCOIN 60.912,00 %0,54
        GBP/TRY 43,1438 %-0,10
        EUR/USD 1,1020 %0,25
        BRENT 81,26 %0,71
        ÇEYREK ALTIN 4.372,70 %0,62
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toplanan inek sütü miktarı haziranda yıllık bazda yüzde 6,4 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Toplanan inek sütü miktarı haziranda yıllık bazda yüzde 6,4 arttı

        Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artışla 921 bin 867 tona çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:36 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toplanan sütte artış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

        Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, haziranda yıllık bazda yüzde 6,4 artarak 921 bin 867 tona ulaştı. Ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artışla 5 milyon 697 bin 140 ton oldu.

        Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 96 bin 973 ton olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 2,3 artışla 777 bin 141 tona çıktı.

        Haziranda geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 10,1 yükselerek 110 bin 227 tona çıkarken, ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 10 artışla 622 bin 580 tona ulaştı.

        İnek peyniri üretimi haziranda yıllık yüzde 3 düşerek 62 bin 350 ton, ocak-haziran döneminde ise yüzde 5,7 yükselişle 404 bin 329 ton oldu.

        Haziranda ayran üretimi yüzde 9 artarak 76 bin 765 ton, tereyağı üretimi yüzde 3,6 artışla 7 bin 386 ton olarak belirlendi.

        Ocak-haziran döneminde ayran üretimi yüzde 14,7 artarak 439 bin 248 tona çıkarken, tereyağı üretimi yüzde 12,3 artışla 52 bin 114 tona ulaştı.

        Mayısta 1 milyon 14 bin 789 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, haziranda yüzde 9,2 azalarak 921 bin 867 ton olarak kayıtlara geçti.

        Aynı dönemde 120 bin 652 ton olan içme sütü üretimi de haziranda yüzde 19,6 azalışla 96 bin 973 tona geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı