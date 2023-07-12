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        Toplanan inek sütü miktarı mayısta yıllık bazda yüzde 5,9 artarak 944 bin 349 ton oldu

        Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artışla 944 bin 349 tona çıktı

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 10:52
        Süt üretiminde artış
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

        Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, mayısta yıllık bazda yüzde 5,9 yükselerek 944 bin 349 tona ulaştı.

        Toplanan inek sütü miktarı ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 4 milyon 403 bin 163 ton oldu.

        Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 düşerek 115 bin 382 tona geriledi. Ocak-mayıs döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 4,2 artarak 654 bin 751 tona yükseldi.

        Mayısta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 6,4 artarak 104 bin 691 tona, ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 1,3 yükselerek 465 bin 781 tona çıktı.

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        İnek peyniri üretimi mayısta yıllık yüzde 12,6 artarak 67 bin 235 tona, ocak-mayıs döneminde de yüzde 7,5 artışla 317 bin 885 tona ulaştı.

        Mayısta ayran üretimi de yüzde 8,4 artarak 72 bin 177 ton, tereyağı üretimi yüzde 11,7 yükselerek 8 bin 426 ton oldu. Ocak-mayıs döneminde ise ayran üretimi yüzde 6,2 artarak 312 bin 599 tona çıkarken, tereyağı üretimi ise yüzde 17,9 azalarak 39 bin 290 tona geriledi.

        Nisanda 879 bin 602 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mayısta yüzde 7,4 artarak 944 bin 349 ton oldu.

        Aynı dönemde 122 bin 660 ton olan içme sütü üretimi ise yüzde 5,9 azalışla 115 bin 382 ton olarak gerçekleşti.

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