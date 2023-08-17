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"YETKİLİLERİ İNSAFLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Kahveci, hakları olmayan hiçbir konuyu ve meblağı masaya taşımadıklarını belirterek, haklarını da almadan masadan kalkmak istemediklerini söyledi.

Yıllardan beri bu ülkenin en fazla ezilen ve maaşları en fazla eriyen kesimin memur ve memur emeklileri olduğunu ifade eden Kahveci, şunları kaydetti:

"Yüzde 33 enflasyon hedeflenirken yüzde 23 zam teklif etmek, memur ve emeklilerimizi kaderiyle baş başa bırakmak demektir. Yetkilileri gerçeğe çağırıyoruz, insaflı olmaya davet ediyoruz, Bu mağduriyete bir son verin diyoruz. Bizler, hedef enflasyona göre verilen zamlar nedeniyle milyonlarca vatandaşımızın mağduriyetini anlatmaya çalışırken hedeflenen enflasyonun bile altında zam teklifi ile masaya gelmenin amacını anlamlandıramıyoruz. Taleplerimiz, makuldür ve piyasa gerçekleriyle uyumludur. 25 milyon vatandaşımız, yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir yeni teklif beklemektedir."