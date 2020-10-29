Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Esenyurt'ta faaliyet gösteren otobüs, minibüs ve ticari taksilerde denetim gerçekleştirdi.Denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.Ayrıca yolculara da temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarıda bulunuldu.Denetimde kurallara uymayan minibüs sürücülerine cezai işlem uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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