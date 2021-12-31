31 Aralık yılbaşı için nefesler tutuldu ve bu özel güne ilişkin aramalar iyice arttı. Toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, yılbaşı ve sonraki gün toplu taşımalarla ilgili bir güncelleme olup olmadığını araştırıyor. İşte 31 Aralık ve 1 Ocak günlerine ilişkin yapılan aramaların ayrıntıları...