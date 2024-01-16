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2024 ÖĞRENCİ VE MAVİ KART ÜCRETİ NE KADAR OLDU? Öğrenci aylık akbil 2024 fiyatı ise 250 liraya oldu. Sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 12,68 liraya yükselirken Mavi kart aylık ücreti ise tam 1388 lira oldu.

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2024 METRO ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? Yeni gelen zamla beraber; metro için tam bilet 17.70 TL, öğrenci bileti 8.64 TL, indirimli ise 12.67 TL oldu.