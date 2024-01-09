TOPLU TAŞIMA ZAMMI | 2024 Ocak taksi, marmaray, metrobüs, minibüs, otobüs, okul servisi ücreti ne kadar oldu?

TOPLU TAŞIMA ZAMMI | 2024 Ocak taksi, marmaray, metrobüs, minibüs, otobüs, okul servisi ücreti ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından toplu ulaşıma zam geldi. Ocak ayı toplantısının ardından toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam geldiği açıklandı. İşte 2024 Ocak zamlı taksi, minibüs, otobüs, okul servisi ücretleri...

Marmaray uzun mesafe ücreti ise 33,20 liradan 39,17 liraya çıktı.

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya, öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya, indirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

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ZAMLI MİNİBÜS FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul'da minibüs fiyatları 15 tl ile 20 tl arasinda değişen ücretlere yükseldi, minibüs öğrenci yolcu fiyatı ise 10 tl oldu.