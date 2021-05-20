Toplum sağlığı için plajlara sıkı denetim uygulanıyor

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Sağlık Bakanlığının da yer aldığı Mavi Bayrak Ulusal Jüri toplantısının değerlendirmeleri sonucu, 519 plajın uluslararası jüriye gönderildiği bildirilen açıklamada, geçen yıl 486 olan ödüllü plaj sayısının, uluslararası jürinin verdiği nihai karar sonucunda 519'a ulaştığı belirtildi. Bakanlığın, "https://yuzme.saglik.gov.tr/" adlı internet adresinden, Mavi Bayraklı plajlar ile tüm plajlara dair, "yüzme alanına ait bilgiler, yıllara göre kalite sınıflandırması, yüzme suyu analiz sonuçları, plaj fotoğrafları, plaj ve su zemin yapısı, tahmini su derinliği, çevresindeki sağlık tesisleri, plaja ulaşım, temel ihtiyaçlar ile engelli kullanımına uygunluk" gibi birçok bilginin paylaşıldığı kaydedildi.