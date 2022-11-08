"Toplum sağlığının temelini temizlik oluşturur"

Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığının Ostim İlkokulu'nda düzenlediği "Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Ostim İlkokulu'nun çatısı altında birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

AA'nın haberine göre, çocukların eğitim hayatını güçlendirmek için yepyeni projelerin hayata geçirildiğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığını kutlayan Emine Erdoğan, toplumların okullardan yükseldiğini, okulun yalnızca bilginin verildiği yer değil, adabımuaşeretten manevi değerlere kadar her anlamda donanımlı insanların yetiştiği bir ocak olduğunu vurguladı.

Emine Erdoğan, en küçüğünden en büyüğüne öğrencilerin, günün önemli bir kısmını okullarda geçirdiğine işaret etti. Öğrencilerin sadece kitaplardan değil, okulda tatbik edildiğini gördükleri kültür atmosferinden de öğrendiklerine, yaşamlarını bu tecrübeler ışığında sürdürdüklerine işaret eden Emine Erdoğan, özel hayatlarında eksik kalan şeyleri okullarda tamamladıklarını, bu anlamda toplumun ortak değerlerini, ortak davranışlarını ve ortak ideallerini benimsediklerini ifade etti.

"Temel sağlık davranışlarını kazanmada da okulun çok önemli bir rolü var." diyen Emine Erdoğan, kişisel temizliğe ek olarak gıda, ev, çevre ve genel temizlik davranışlarının da yine okullarda aşılandığını vurguladı.

Bu anlamda okulların, çağdaş sağlık anlayışının önemli bir paydaşı olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın tecrübe ettiği en büyük salgınlardan biri olan Kovid-19 salgını, temizlik farkındalığının hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bağışıklık sistemi, enfeksiyon, bulaşıcı hastalıklar gibi birçok başlık hayatımızın ana gündemi haline geldi. Ve bu büyük felaketle mücadelede, temizliğin, birçok hastalık için en önemli önleyici tedbir olduğunu hep birlikte tecrübe ettik. Şu bir gerçek ki çocuklar, okul ortamında birçok kişiyle etkileşime giriyorlar. Bilhassa küçük çocuklar, olgunlaşmamış bağışıklık sistemleri nedeniyle enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasızlar. Bir araştırmaya göre, bulaşıcı hastalıklar her yıl tüm dünyada öğrencilerin önemli sayıda gün okula devamsızlığına neden oluyor. Oysa çok basit gibi görünen el yıkama alışkanlığı bile okula devamsızlığı yüzde 54 oranında azaltıyor. Dolayısıyla temizlik bilincinin, çocuklarımızın akademik başarısında doğrudan etkisi olduğu bir gerçek. Bunun ötesinde, temizliğin bir alışkanlık haline gelmesi, sadece öğrencinin değil büyük resimde toplum sağlığının korunmasında da önemli bir rol oynuyor. Yaşam kalitesi herkes için yükselirken daha sağlıklı nesiller yetişiyor. Hem kişisel hem de genel temizlik konusunda dikkatli insanların gündelik pratikleri, birçok hastalığı kendiliğinden önlüyor. İşte, 'Temiz Yarınlar Okullardan Başlar' kampanyası da bu gerçekler ışığında düzenlendi. Bu kampanyanın bilhassa temizlik kültürü adına önemli bir kazanım olacağına inanıyorum."