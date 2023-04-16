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"Toplumun tüm kesimleri için seçim çok kıymetli"

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da AK Parti Beşiktaş İlçe Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada, "Toplumun tüm kesimleri için seçim çok kıymetli" ifadelerini kullandı

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İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmalarını İstanbul’da sürdürdü. Soylu, TOGG aracı ile AK Parti Beşiktaş İlçe Seçim İrtibat Bürosu açılışına geldi.

İHA'nın haberine göre açılışta konuşma yapan Soylu, “Her seçim kıymetlidir. Seçimin kıymetli olmasının sebebi de seçime katılan vatandaşlardan 1 kişi dahi olsa gider oyunu seçilecek kişiye yönelik emanet olarak verir. Seçilir ya da seçilmez ama insanlar bazen kendi evlatlarından kendi varlıklarını imtina ediyor. Oysa seçimin anlamı yönetebilecek insanları veya yönetmeye aday olacak insanlara bir emanet verilmesidir. İnsan hayatı için en önemli süreçlerin içerisindeyiz. Bizim ülkelerde istikrarın devam edebilmesi için ve terörle mücadelede sınamalarla karşı karşıya kalan ülkelerde huzurun, güvenin ve refahın çok daha iyi bir noktaya taşınabilmesi için gençlerin geleceği ümitle karşılayabilmesi için, kendilerini gelecek anlayışının inşasına, duygusuna ve ümidine sahip olabilmesi için toplumun tüm kesimleri için seçim çok kıymetlidir” diye konuştu.

"BATI, BU COĞRAFYANIN MEDENİYETİNİ ALTÜST ETMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR"

Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sorunlara dikkat çeken Soylu, “Batı bu coğrafyanın medeniyetini altüst etmek için her şeyi yapıyor. Suriye’den Irak’a tüm Ortadoğu'da bölgemizin yakınlarında bir devlet otoritesi söz konusu değildir. İran yıllardan beri Batı'nın ambargosuyla karşı karşıya. Afganistan işgal edilmiş ve 17 bin hektar olan afyon üretim tarlaları yani üretilen eroinin olduğu tarlalar, Amerika’nın işgaliyle birlikte 300 bin hektara çıkmıştır. Pakistan hala sıkıntıdadır. Yemen’den Libya’ya kadar iç istikrarsızlık ve karışıklıklar hala devam etmektedir. Lübnan tarihinin belki de en temel ekonomik krizlerden birini yaşamaktadır. Balkanlar ilgili özellikle 1990’lardan itibaren Balkanlar’da net bir Batı egemenliği kurulmak istenmektedir. Kendilerinden olmayanları ve kendilerine tabii olmayanları tasfiye etmek, Batı'nın cici yüzünün maskesinin arkasındaki belki de en temel korkudur. Ukrayna-Rusya savaşında ten ve göz rengi önemliymiş. Bizim için ise değil. Biz Suriye’de neyi yaşamışsak, dünyanın hangi noktasında neyi yaşamışsak rengi siyah ve beyaz olsun, peygamberimin bize veda hutbesinde söylediği gibi herkese sahip çıktık. Ancak Batı dünyadaki yoksullukları dirseğiyle iterken Ukrayna savaşında bambaşka bir ayrılacağı ortaya koydu. Net bir tabloyu önümüzde koydu” şeklinde konuştu.

Batı ülkelerini eleştiren Soylu, "Avrupa Birliği'nin önemli üst düzey yöneticisi bir tespit yaparak, ‘enerjimizi Rusya’ya, üretimimizi Çin’e, güvenliğimizi ise Amerika’ya verdik, ne yapacağımızı bilmiyoruz’ dedi. Geçtiğimiz kış hafif geçmesine rağmen ne yapacaklarını bilmedikleri için 22 derecede ısınamadılar. 13-14-15 dereceler indirmek zorunda kaldılar. Ne oldu onların 50-100 yıllık planlarına? Önlerindeki bir kışı göremeyen Batı, elbette dünyanın hiçbir ama hiçbir meselesine çözüm ortaya koyamaz. Pandemide koyamadılar, maske kavgaları yaptılar. Ürettikleri aşıları başka ülkelere vermediler. Hele ki yoksul ülkelere hiç göndermediler. Yaşlılarını ölüme terk ettiler. Birleşmiş Millet dahil dünyanın çatı kurumlarının nasıl iflas ettiğini hepimiz yaşadık. Sadece bu değil, göç meselesinde sırtlarını döndüler. Aktörlerinin Suriye ve Irak’a göndererek verdikleri fotoğraflarla birlikte aslında göç meselesini çözebileceklerini zannettiler. Oysa dünyanın en yakıcı meselelerinden bir tanesi olan göç ile karşı karşıya kaldık ve beceremediler. Çünkü Avrupa hep uç noktalara ve marjinallere teslim oldu. Avrupa itibarı olmadığı için gıda krizini çözemedi, Rusya ile Ukrayna arasında giremedi. Çünkü bugüne kadar hep yakıp yıktılar. Söyledikleri hiçbir sözün arkasında durmadılar. Vahşi kapitalizmin ayakları altında ya ülkelerin enerji kaynaklarını sömürdüler ya da o ülkelerde yaşayan insanların emeklerini sömürdüler. İtibarları olmadığı için Recep Tayyip Erdoğan’ı arayıp, ‘ne olursunuz bu meselesi çözer misiniz’ dediler” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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