Toprağın altından cephanelik çıktı

"ÇOK HASMIM VAR"

Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelilerden Halil K., sorgusunda, "Çok sayıda hasmım var. Silahları ve çelik yeleği kendimi onlardan korumak için bulunduruyorum" dedi. Diğer şüpheliler de silahlarla bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil K. tutuklandı, Ozan B. ve Ramazan U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen silahlar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.